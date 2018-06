Washington (dpa) - Pentagonsprecher John Kirby hat die USA auf einen umfassenden Krieg aus der Luft gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien eingestimmt. Die Angriffe von gestern Nacht seien erst der Anfang gewesen, sagte Kirby. Angriffe wie diese könnten in Zukunft erwartet werden, pflichtete ihm Generalleutnant William Mayville bei. Der genaue Zeitpunkt für weitere Schläge werde von den Fakten am Boden bestimmt. Öffentlich angekündigt würden sie aber nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.