Damaskus (dpa) - Syrien ist über die US-Luftschläge vorab von Washington informiert worden.

Der syrische Ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen (UN) in New York sei am Montagabend (Ortszeit) von Washington in Kenntnis gesetzt worden, berichtete die syrische Nachrichtenagentur Sana am Dienstag. Sana beruft sich auf das syrische Außenministerium.

Die USA hatten in der Nacht zum Dienstag mit ihren ersten Luftangriffen auf Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien begonnen.