Berlin (dpa) - Ein deutscher Journalist ist nach zweieinhalb Jahren Geiselhaft in Somalia wieder frei. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes bestätigte, dass ein deutscher Staatsangehöriger, der auch die US-Staatsbürgerschaft hat, heute freigekommen ist. Zu möglichen Lösegeldzahlungen machte das Ministerium keine Angaben. "Spiegel Online" berichtete, Michael Scott Moore, sei mit einem Kleinflugzeug in die somalische Hauptstadt Mogadischu gebracht worden. Er war im Januar 2012 bei Recherchen über Piraten in der Stadt Galkayo entführt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.