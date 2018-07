Birmingham (dpa) - Ein ehemaliger Mitarbeiter hat in einer Niederlassung der Paketversand-Firma UPS im US-Bundesstaat Alabama zwei Menschen erschossen. Der Mann sei am Vortag entlassen worden, berichtete die Lokalzeitung "Birmingham News" unter Berufung auf die Polizei. Er sei am Morgen in seiner Dienst-Uniform in das Gebäude gekommen und habe auf seine bisherigen Vorgesetzten geschossen. Danach habe er sich selbst getötet. Es handele sich nach vorläufigen Erkenntnissen um einen 45 Jahre alten Familienvater.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.