Havanna (AFP) Ein Vorausteam der insgesamt 165 kubanischen Ärzte und Pflegekräfte zur Bekämpfung der Ebola-Epidemie in Westafrika ist in Sierra Leone eingetroffen. Der kubanische Tropenmediziner Jorge Pérez sagte am Dienstag im kubanischen Staatsfernsehen, das Viererteam solle den genauen Bedarf und die Einsatzorte für 62 Ärzte und 103 Krankenpfleger ermitteln. Die Ankunft der gesamten Gesundheitsbrigade in Sierra Leone wird für Anfang Oktober erwartet.

