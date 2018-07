Tripolis (AFP) Das libysche Parlament hat dem neuen Kabinett des international anerkannten Regierungschefs Abdullah al-Thani das Vertrauen ausgesprochen. Von den 112 anwesenden Abgeordneten erteilten 110 der Ministerriege ihre Rückendeckung, wie das Repräsentantenhaus am Montagabend mitteilte. Nachdem eine 18-köpfige Regierungsmannschaft am Donnerstag zunächst vom Parlament abgelehnt worden war, gehören dem verkleinerten Kabinett jetzt nur noch 13 Minister an. Unter der vorherigen Regierung hatte es mehr als doppelt so viele Ressorts gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.