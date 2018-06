New York (AFP) Palästinenserpräsident Mahmud Abbas will der UNO in den kommenden Tagen einen neuen Zeitplan für die seit fünf Monaten ruhenden Friedensgespräche mit Israel präsentieren. "Diese Woche werde ich den Vereinten Nationen einen neuen Zeitplan für Friedensgespräche vorschlagen", sagte Abbas am Montag bei einer Rede vor Studenten in New York, die mit stehendem Applaus quittiert wurde. Ranghohen Palästinenservertretern zufolge will Abbas eine dreijährige Frist für das Ende der israelischen Besatzung und die Gründung eines palästinensischen Staats setzen.

