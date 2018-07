Madrid (AFP) Die spanische Regierung hat ein umstrittenes Gesetz zur Verschärfung des Abtreibungsrechts gestoppt. "Wir können kein Gesetz machen, das sofort geändert wird, sobald eine andere Regierung an die Macht kommt", sagte der konservative Regierungschef Mariano Rajoy am Dienstag vor Journalisten. Die besonders umstrittenen Punkte in dem im vergangenen Winter vom Kabinett verabschiedeten Gesetzentwurf würden deshalb fallen gelassen.

