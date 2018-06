Damaskus (AFP) Die syrische Regierung hat sich hinter die Angriffe der US-geführten Koalition gegen die Dschihadisten in Syrien gestellt. Syrien unterstütze "jede internationale Bemühung, die zum Kampf gegen Terroristen beiträgt", seien es der Islamische Staat (IS), die Al-Nusra-Front oder andere, erklärte das syrische Außenministerium am Dienstag. Die Al-Nusra-Front ist der syrische Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida. Das Ministerium beharrte zugleich darauf, dass die syrische Souveränität gewahrt und das internationale Recht eingehalten werden müssten.

