Beirut (AFP) Die syrische Opposition hat die US-geführte Luftoffensive auf Stellungen der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Norden des Landes begrüßt. Die Weltgemeinschaft sei damit "in unseren Kampf gegen IS eingetreten", teilte die Syrische Nationale Koalition am Dienstag mit. Zugleich mahnte sie, Opfer unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.