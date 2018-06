Damaskus (AFP) Im Kampf gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) haben die USA gemeinsam mit arabischen Verbündeten eine neue Front eröffnet: Mit Unterstützung Bahrains, Jordaniens, Katars, Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate flog die US-Armee erstmals Angriffe auf IS-Stellungen im Bürgerkriegsland Syrien und griff auch vom Meer aus an, wie das US-Verteidigungsministerium am Dienstag mitteilte. Damaskus war nach eigenen Angaben vorab informiert.

