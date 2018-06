Ankara (AFP) Die türkische Regierung hat das Tragen von Kopftüchern in Gymnasien erlaubt. Schülerinnen dürften künftig vom ersten Jahr des Gymnasiums an ein Kopftuch tragen, teilte die islamisch-konservative Regierung unter Ministerpräsident Ahmet Davutoglu am Dienstag mit. "Wer das Kopftuch tragen will, kann es tragen, wer das nicht will, trägt es nicht", sagte Davutoglu dem Fernsehsender NTV. "Alle können ihr Leben so leben, wie es ihnen richtig erscheint." Die Maßnahme sei Teil der Politik der Regierungspartei AKP, die "Freiheiten" zu erweitern, sagte Davutoglu.

