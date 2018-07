Tunis (AFP) Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl in Tunesien Ende November haben 70 Bewerber ihre Kandidatur eingereicht. Die Bewerbungen für das höchste Staatsamt würden nun bis Freitag geprüft, teilte die Wahlbehörde ISIE am Dienstag mit. Im Anschluss werde eine vorläufige Liste mit zugelassenen Kandidaten veröffentlicht. Das endgültige Bewerberfeld soll demnach nach Ende der Einspruchsfrist am 25. Oktober feststehen.

