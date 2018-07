Beirut (AFP) Neben der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) haben die US-Streitkräfte laut Aktivisten auch die Extremistengruppe Al-Kaida im Norden Syriens angegriffen. Mindestens 30 zumeist ausländische Al-Kaida-Kämpfer sowie acht Zivilisten seien bei Angriffen im Westen der Provinz Aleppo getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag mit. Die US-Streitkräfte und arabische Verbündete hatten in der Nacht zu Dienstag erstmals Angriffe gegen die Dschihadisten in Syrien geflogen.

