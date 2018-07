New York (AFP) Ein Schwiegersohn des getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden ist am Dienstag zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Bundesgericht in New York verkündete das Strafmaß zu dem bereits im März erfolgten Schuldspruch gegen Sulaiman Abu Ghaith wegen Verschwörung zur Ermordung von US-Bürgern und Unterstützung von Terroristen.

