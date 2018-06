Istanbul (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die von den USA geführten Luftangriffe gegen die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) in Syrien begrüßt. Zugleich schloss er am Dienstag in New York eine mögliche militärische oder logistische Unterstützung der Angriffe durch die Türkei nicht länger aus. Zur "Bekämpfung des Terrorismus" werde Ankara "alle notwendigen Maßnahmen" ergreifen, sagte er in einem vom türkischen Fernsehen übertragenen Beitrag vor Journalisten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.