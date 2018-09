New York (AFP) Barack Obama will den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ins Zentrum der diesjährigen UN-Generaldebatte rücken. Wie ernst es der US-Präsident meint, zeigte er in der Nacht zum Dienstag: Noch bevor Obama zum jährlichen Stelldichein der Staats- und Regierungschefs in New York aufbrach, ließ er sein Militär erstmals Luftangriffe auf IS-Stellungen in Syrien fliegen. Mit der Beteiligung von arabischen Verbündeten kann der US-Präsident die Bombardements vor der UNO als Einsatz einer internationalen Koalition verkaufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.