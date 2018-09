New York (AFP) US-Präsident Barack Obama hat beim UN-Klimagipfel zur Eile im Kampf gegen die Erderwärmung gemahnt. Die Welt müsse sich der "dringenden und wachsenden Bedrohung" durch den Klimawandel stellen, sagte Obama am Dienstag in New York. Eine "besondere Verantwortung" liege bei den USA und China, die für den größten Ausstoß von Treibhausgasen verantwortlich sind. Obama kam nach eigenen Angaben in New York mit dem chinesischen Vize-Regierungschef Zhang Gaoli zusammen, der Peking bei dem Gipfel vertritt.

