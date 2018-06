Washington (AFP) Die US-Seuchenschutzbehörde CDC hat vor einer drastischen Ausbreitung der Ebola-Epidemie in Westafrika gewarnt. Bis zum 20. Januar 2015 könne die Zahl der Infizierten auf 550.000 bis 1,4 Millionen steigen, heißt es im am Dienstag veröffentlichten, wöchentlichen Krankheits- und Sterbebericht der Behörde. Die Zahlen basieren auf der Annahme, dass in Wahrheit bereits 2,5 mal mehr Menschen mit dem Virus infiziert sind als bekannt.

