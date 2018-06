Washington (AFP) Über die Luftangriffe auf mutmaßliche Stellungen der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) in Syrien hat Washington die syrische Führung nach eigenen Angaben nicht vorab unterrichtet. Die Sprecherin des US-Außenministeriums, Jen Psaki, erklärte am Dienstag, Damaskus sei "nicht um Erlaubnis gefragt" worden. "Unsere Aktionen waren nicht mit der syrischen Regierung koordiniert. Wir haben den Syrern im Voraus keine Mitteilung auf militärischer Ebene gegeben, auch keinen Hinweis über den zeitlichen Ablauf bei bestimmten Zielen", fügte Psaki hinzu.

