Berlin (dpa) - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt verlangt von der Bahn eine Internet-Offensive, um sie attraktiver zu machen. Wie "Bild"-Zeitung berichtet, will Dobrindt auf Bahn-Messe "Innotrans" einen Maßnahmeplan zur Digitalisierung der Bahn vorstellen. Zentraler Punkt sei ein kostenloses Internet-Angebot für Bahnkunden. Dobrindt bestätigte dem Blatt entsprechende Pläne: Die Bahn müsse sich immer wieder auf die sich verändernden Lebensrealität der Menschen einstellen und deswegen Mobilfunk und schnelles Internet in allen Zügen und Bahnhöfen anbieten - und das kostenlos, so der Minister.

