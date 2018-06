Genf (AFP) Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor einer Verdreifachung der Zahl der Ebola-Infektionen in Westafrika in den kommenden Wochen gewarnt. Angesichts der derzeitigen exponentiellen Zunahme der Ebola-Fälle könnten bis Anfang November mehr als 20.000 Menschen infiziert sein, wenn jetzt nicht mehr getan werde, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie der WHO in der Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine". Bislang starben nach jüngsten WHO-Zahlen mehr als 2800 Menschen an den Folgen der Ebola-Epidemie in Westafrika.

