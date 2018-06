Algier (AFP) Ein von Islamisten in Algerien entführter Franzose ist getötet worden. Ein am Mittwoch von einer Islamistengruppe veröffentlichtes Video zeigt die Enthauptung des 55-jährigen Bergführers Hervé Gourdel, der am Sonntag von der Gruppe Dschund al-Khilafa (Soldaten des Kalifats) verschleppt worden war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.