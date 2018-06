Berlin (AFP) Vor dem Hintergrund der anhaltenden Flüchtlingsbewegungen haben die Organisationen Amnesty International und Pro Asyl sichere Routen nach Europa gefordert. Statt Flüchtlingen "legale" Wege nach Europa zu ermöglichen, versuche die Europäische Union, "eine Pufferzone um sich herum zu schaffen", sagte die Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland, Selmin Caliskan, am Mittwoch in Berlin. Angesichts der derzeitigen globalen Krisenherde müsse es für Europa aber "selbstverständlich sein, deutlich mehr Flüchtlinge aufzunehmen als bisher".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.