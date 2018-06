Berlin (AFP) Die Pannenserie bei der militärischen Hilfe aus Deutschland für die irakischen Kurden reißt nicht ab: Nach der Entsendung von Bundeswehr-Ausbildern verzögerte sich am Mittwoch auch die Lieferung von Waffen zur Unterstützung der kurdischen Peschmerga in ihrem Kampf gegen die extremistische Organisation Islamischer Staat (IS). Wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin mitteilte, konnte die dafür vorgesehene niederländische Transportmaschine wegen eines technischen Defekts zunächst nicht wie vorgesehen am Mittag starten.

