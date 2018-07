Brüssel (AFP) Kurz vor dem EU-Kanada-Gipfel am Freitag haben EU-Vertreter Sorgen zu zerstreuen versucht, das neue Handelsabkommen CETA könnte Verbraucherstandards insbesondere beim Fleisch senken. "Wir werden kein hormonbehandeltes Fleisch importieren", sagte ein hoher EU-Beamter am Mittwoch in Brüssel. Zwar könne Kanada dem Abkommen zufolge Rindfleisch nach Europa verkaufen. Dazu würden die Kanadier aber Tiere ohne Hormone aufziehen und ein System einrichten müssen, das die genaue Nachverfolgung des Fleisches ermögliche. Der Handel mit Hühnchen werde von CETA überhaupt nicht liberalisiert, fügte er hinzu.

