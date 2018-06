Karlsruhe (AFP) Muslimischen Krankenschwestern darf in Kliniken der Evangelischen Kirche das Tragen eines Kopftuchs verboten werden. Ein Kopftuch stehe für eine "abweichende Religionszugehörigkeit" und verstoße damit gegen das im Arbeitsvertrag geregelte Neutralitätsgebot für nichtchristliche Beschäftigte, entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG) in einem am Mittwoch in Erfurt verkündeten Urteil. Geklagt hatte eine zu Islam konvertierte Krankenschwester in Bochum, die durch das Kopftuchverbot ihre Religionsfreiheit verletzt sah. (Az. 5 AZR 611/12)

