Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat "bestürzt" auf das "harte Urteil" gegen den uigurischen Menschenrechtsaktivisten Ilham Tohti reagiert, der in China zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. "Dieses Urteil ist besonders erschütternd, weil Tohti zu moderaten Kräften in China gehört, die sich für bessere Entwicklungschancen für Uiguren und für den Dialog mit der Mehrheitsbevölkerung der Han-Chinesen einsetzt", sagte Vize-Regierungssprecherin Christiane Wirtz am Mittwoch in Berlin.

