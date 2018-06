Bonn (AFP) Die Deutsche Post treibt ihre Tests für eine Paketzustellung per Drohne voran. Demnächst nimmt ein sogenannter Paketkopter seinen Betrieb auf, der Medikamente und andere dringend benötigte Güter von der niedersächsischen Stadt Norden auf die Nordseeinsel Juist bringt, wie die Deutsche Post DHL am Mittwoch mitteilte. Er soll in Zeiten eingesetzt werden, in denen kein Flugzeug und keine Fähre verfügbar ist.

