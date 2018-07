Berlin (AFP) Einvernehmliche geschlechtliche Beziehungen zwischen volljährigen Geschwistern sollen einer Empfehlung des Deutschen Ethikrats zufolge nicht mehr unter Strafe gestellt werden. Die Mehrheit des Gremiums vertrat in einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Stellungnahme zum Inzestverbot die Auffassung, "dass das Strafrecht nicht das geeignete Mittel ist, ein gesellschaftliches Tabu zu bewahren". Der Rat war in der Frage aber gespalten: In einem abweichenden Votum lehnten neun Mitglieder eine Aufhebung des Verbots von Geschwisterinzest ab.

