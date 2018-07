Luxemburg (AFP) Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat die von der EU verhängten Restriktionen gegen den Gaddafi-Vetter Kadhaf al-Dam für nichtig erklärt. Es sei nicht nachvollziehbar, warum der Cousin des früheren libyschen Revolutionsführers Muammar al-Gaddafi mit unveränderter Begründung seit 2011 auf der Restriktionsliste steht, obwohl sich die Lage in Libyen seitdem erheblich geändert habe, entschied der EuG am Mittwoch in Luxemburg. (Az. T-348/13)

