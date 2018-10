Washington (AFP) Die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbundene Extremistengruppe Chorasan hat nach US-Angaben "größere Angriffe" auf Ziele in Europa und den Vereinigten Staaten geplant. Die Islamisten-Gruppierung sei "in der letzten Vorbereitungsphase" für Anschläge gegen "westliche Ziele und möglicherweise auf amerikanischem Boden" gewesen, erklärte General William Mayville vom US-Generalstab am Dienstag. Chorasan sei kurz vor der Ausführung solcher Angriffe in Europa oder den USA gewesen.

