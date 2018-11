Manila (AFP) Islamisten auf den Philippinen haben nach Angaben des US-Unternehmens Site mit der Ermordung zweier deutscher Geiseln in ihrer Gewalt gedroht. Die auf die Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisierte Firma veröffentlichte am Dienstag eine Erklärung, die der Extremistengruppe Abu Sayyaf zugeschrieben wurde. Darin fordert die Gruppe ein Lösegeld von umgerechnet 4,4 Millionen Euro sowie, dass Deutschland seine Unterstützung des Kampfes gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) beendet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.