New York (AFP) Unter Hinweis auf den Fall der Berliner Mauer vor fast 25 Jahren hat die südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye vor der UN-Vollversammlung ein Ende der Teilung Koreas gefordert. Die "Mauer der Teilung" zwischen Nord- und Südkorea müsse niedergerissen werden, forderte Park am Mittwoch und griff dabei die Worte des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan - "tear down this wall" - von 1987 auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.