Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat davor gewarnt, den syrischen Machthaber Baschar al-Assad wegen des gemeinsamen Kampfes gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) zu rehabilitieren. "Die Weltgemeinschaft wird Assad nie vergessen, dass er gegen seine Bevölkerung Giftgas eingesetzt hat", sagte von der Leyen in einem am Mittwoch veröffentlichten Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Der Kampf gegen den IS habe momentan bloß Vorrang, denn die Extremistengruppe gehe "im Raum Syrien und Irak bestialisch vor und muss erst einmal gestoppt werden".

