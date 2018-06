Los Angeles (dpa) - Die amerikanische Schauspielerin Jada Pinkett Smith (43, "Die Liebe in mir", "Matrix Revolutions") spielt in der geplanten Fortsetzung des Stripperfilms "Magic Mike" mit. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, soll "Magic Mike XXL" im Juli 2015 in die Kinos kommen.

In dem Original-Hit aus dem Jahr 2012 trat Channing Tatum als Stripper auf, Matthew McConaughey spielte einen schmierigen Clubbesitzer. Steven Soderbergh führte Regie. Von den Dreien kehrt nur Tatum in seiner ursprünglichen Rolle zurück. Statt Soderbergh führt nun Gregory Jacobs Regie, der bei "Magic Mike" noch Regieassistenz machte.

Soderbergh wiederum soll bei der Fortsetzung als Kameramann mitwirken. Neu dabei sind auch die Schauspielerinnen Amber Heard und Andie MacDowell.