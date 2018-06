Paris (AFP) Brigitte Bardot, Filmlegende und Frankreichs berühmteste Tierschützerin, will auch im hohen Alter nichts von Ruhestand wissen. Die Rente sei "schrecklich, man langweilt sich", sagte Bardot, die am Sonntag 80 Jahre alt wird, der Nachrichtenagentur AFP. "Man darf im Leben nicht passiv sein, man muss zu etwas gut sein." Die ehemalige Schauspielerin will sich daher auch weiter aktiv um ihre Stiftung kümmern, die sich seit 1986 für den Schutz von Tieren einsetzt.

