Paris (AFP) Erstmals seit neun Monaten ist die Arbeitslosigkeit in Frankreich im August offenbar leicht zurückgegangen: Die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen sank um 11.100 auf 3,413 Millionen, wie der Sender France 2 am Mittwoch meldete. Das Arbeitsministerium wollte die Zahlen, die offiziell erst am Abend veröffentlicht werden, "weder bestätigen, noch dementieren".

