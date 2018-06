Köln (SID) - Die beiden Ex-Meister Turbine Potsdam und 1. FFC Frankfurt haben am vierten Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga Pflichtsiege gefeiert. Die Potsdamerinnen kamen beim SC Freiburg zu einem 4:2 (3:1)-Erfolg und übernahmen mit zwölf Zählern zumindest vorübergehend die Tabellenführung. Der zuvor punktgleiche Titelverteidiger und Champions-League-Gewinner VfL Wolfsburg (9) tritt erst am Abend im Spitzenspiel gegen Bayern München (7) an.

Zum zweiten Saisonerfolg kamen die Frankfurterinnen (7 Punkte) gegen den SC Sand (4). Die ehemalige Nationalspielerin Kerstin Garefrekes (8.) sowie die Europameisterinnen Dzsenifer Maroszan (31.) und Celia Sasic (90.+1) trafen zum 3:0 (2:0) für die Hessinnnen, die zuletzt in Potsdam 1:2 verloren hatten.

In Freiburg war die Partie bereits nach 30 Minuten zugunsten der "Torbinen" entschieden. Julia Simic (5.), Inka Wesely (22.) und Asano Nagasato (30.) sorgten für eine beruhigende 3:0-Führung. Vier Minuten vor der Pause verkürzte Sandra Starke auf 1:3, ehe Jennifer Cramer (53.) den alten Drei-Tore-Abstand wiederherstellte. Erneut Starke (73.) sorgte lediglich noch für eine Ergebniskosmetik.