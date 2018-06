Madrid (SID) - Der FC Barcelona hat in der Primera Division erstmals Punkte liegen gelassen. Am fünften Spieltag der spanischen Fußball-Liga kam das Starensemble um den viermaligen Weltfußballer Lionel Messi nur zu einem 0:0 beim FC Malaga. Mit 13 Punkten bleiben die Katalanen, die weiter ohne Gegentor sind, dennoch an der Tabellenspitze. Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen kam nicht zum Einsatz.

Unmittelbar hinter Barcelona liegt der FC Sevilla auf Rang zwei, der nach dem 1:0 (0:0) im Heimspiel gegen Real Sociedad San Sebastian ebenfalls 13 Zähler auf dem Konto hat. Gerard Deulofeu (18.) schoss den Europa-League-Champion zum vierten Sieg nacheinander.

Zuvor hatte Meister Atlético Madrid einen glanzlosen 1:0 (0:0)-Pflichtsieg bei UD Almería gefeiert. Der Champions-League-Finalist liegt mit zwei Punkten Rückstand auf das Spitzenduo auf Rang drei. Das Tor des Tages erzielte Abwehrspieler Miranda (60.).

Weiterhin achtbar schlägt sich Sensations-Aufsteiger SD Eibar. Gegen Europa-League-Starter FC Villarreal kam der Klub aus dem Baskenland zu einem 1:1 (1:0) und befindet sich mit sieben Punkten im gesicherten Mittelfeld.