Raschau-Markersbach (dpa) - Die wohl älteste Frau Deutschlands ist tot. Frieda Szwillus starb im Alter von 112 Jahren am vergangenen Sonntag im erzgebirgischen Raschau-Markersbach. Einen entsprechenden Bericht der Chemnitzer "Freien Presse" bestätigte die Gemeinde am Mittwoch. "Sie ist ruhig eingeschlafen. Szwillus war am 30. März 1902 geboren worden. In der von der US-Forschungsgruppe Gerontology Research Group geführten Liste der ältesten Menschen der Welt stand sie auf Platz 35. Nun älteste Deutsche ist laut dieser Liste Johanna Klink aus Oschatz in Sachsen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.