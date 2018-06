London (AFP) Die Londoner U-Bahn soll ab September kommenden Jahres das ganze Wochenende durchmachen. Ein Großteil der Verbindungen der "Tube" werde ab dem 12. September am Wochenende im 24-Stunden-Betrieb fahren, teilte der zuständige Verkehrsbetrieb TfL am Mittwoch mit. Demnach sollen die Nacht-U-Bahnen unter anderem auf den Linien Jubilee, Victoria und einem Großteil der Verbindungen Piccadilly, Central und Nothern jeweils alle zehn Minuten fahren. Derzeit müssen die Menschen in London nach Mitternacht auf Taxi oder Nachtbusse zurückgreifen.

