Ahmedabad (AFP) Ein Mann in Indien hat zwei Monate lang mit einer Kugel im Herz überlebt. Bharat Sharma sei im Juli als unbeteiligter Passant in einen bewaffneten Banküberfall im östlichen Bundesstaat Uttar Pradesh geraten, berichtete am Mittwoch die Tageszeitung "Times of India". Der 32-Jährige sei zweimal getroffen worden. Eine in seinem Bauch steckende Kugel wurde den Angaben zufolge von Ärzten vor Ort sofort entfernt. An die Kugel im Herz trauten diese sich jedoch nicht heran - aus Angst, dass der Patient sterben könnte.

