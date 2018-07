Bangalore (AFP) Indien hat als erstes asiatisches Land eine Sonde erfolgreich zum Mars geschickt. Die "Mars Orbiter Mission" (MOM) erreichte am Mittwoch im ersten Versuch die Umlaufbahn des Roten Planeten, wie der indische Premierminister Narendra Modi mitteilte. Die Sonde hatte ihren mehr als 660 Millionen Kilometer langen Flug am 5. November 2013 angetreten und soll nun sechs Monate lang in einer Höhe von rund 500 Kilometern über der Mars-Oberfläche kreisen.

