New York (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat die Weltgemeinschaft zu einer Erneuerung des internationalen Systems aufgerufen. Es gebe eine gemeinsame Verantwortung, globale Probleme anzugehen, sagte Obama in einer Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Das sei zuletzt zu wenig geschehen. "Alle von uns - große und kleine Nationen - müssen unserer Verantwortung gerecht werden, die internationalen Normen zu beachten und durchzusetzen." Die UN-Vollversammlung will ab heute sechs Tage lang über die Terrorgruppe Islamischer Staat diskutieren.

