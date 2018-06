Florenz (AFP) Ein unvollendetes Meisterwerk von Leonardo da Vinci wird von Restauratoren in liebevoller Detailarbeit wiederhergestellt. "Die typische Perspektive und Atmosphäre von Leonardo kommen schon klar heraus", sagte einer der Restauratoren, Marco Ciatti, bei einer Zwischenbilanz der Arbeiten an der "Anbetung der Könige". Das Gemälde misst 2,46 mal 2,43 Meter. Es soll Ende 2015 in den Uffizien in Florenz ausgestellt werden.

