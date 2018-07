Algier (dpa) - Der von Dschihadisten in Algerien entführte französische Tourist ist offensichtlich getötet worden. Ein Video der Tat habe die Terrorgruppe Jund al-Chilafa, ein Ableger der IS-Terrormiliz, im Internet veröffentlicht, berichtete die Dschihad-Beobachterplattform Site. Frankreichs Premierminister Manuel Valls konnte den Tod der Geisel zunächst nicht bestätigen. In dem Video ist die Geisel zwischen vier vermummten Männern zu sehen. Auch die Enthauptung selbst wird gezeigt. Die Terroristen hatten zuvor von Frankreich verlangt, seine Angriffe auf IS im Irak einzustellen.

