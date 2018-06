Warschau (AFP) Polnische Bergarbeiter haben einen Kohletransport aus Russland aufgehalten, um auf die schlechte Lage ihrer Branche aufmerksam zu machen. Rund 170 Kumpel blockierten nach Behördenangaben am Mittwochvormittag die Schienen am Grenzübergang zur russischen Exklave Kaliningrad in Braniewo. Zu der Protestaktion hätten sich "spontan" Mitarbeiter mehrerer Bergwerke nach Aufrufen im Internet zusammengeschlossen, sagte ein Gewerkschaftsvertreter.

