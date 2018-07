Ponferrada (SID) - Der frühere Tour-de-France-Sieger Bradley Wiggins wird 2015 den in der vergangenen Woche aufgestellten Stundenweltrekord von Jens Voigt attackieren. Die Leistung des deutschen Radsport-Oldies habe ihn dazu inspiriert. "Ich werde nächstes Jahr einen Anlauf nehmen, nachdem ich gesehen habe, wie fantastisch Jens das gemacht hat", sagte der 34-Jährige dem britischen TV-Sender BBC.

Der Brite Wiggins ergänzte, er könne es theoretisch gleich in einer Woche probieren, aber wenn er es mache, dann nur einmal. "Ich will mich ernsthaft darauf vorbereiten. Das gibt mir einen Grund, im Winter aufzustehen", sagte der Zeitfahr-Olympiasieger von London.

Voigt hatte den Rekord am 18. September in Grenchen/Schweiz aufgestellt, als er in einer Stunde 51,115 Kilometer bewältigte. Es war die letzte Großtat des 43-Jährigen vor dem Ende seiner 18-jährigen Profikarriere.