Stockholm (AFP) Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden wird mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Das gab die Right Livelihood Award Stiftung am Mittwoch in Stockholm bekannt. Snowden erhält zusammen mit dem britischen Journalisten Alan Rusbridger den undotierten Ehrenpreis.

